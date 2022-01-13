2022/01/13 | 10:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتصاعد الإقبال على الرحلات البحرية العالمية الطويلة، وها قد أعلنت الشركات عن برامج رحلاتها الجديد، ودخلت العديد من مساكن البحر الفخمة إلى السوق في السنوات الأخيرة، رغم تأثيرات الجائحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعشاق البحر موعد مهم للعيش بشكل دائم في شقق على متن يخت سكني..وهذه هي الأسعار) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعشاق البحر موعد مهم للعيش بشكل دائم في شقق على متن يخت سكني..وهذه هي الأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).