التربية تحدد موعد امتحانات الدور الأول للمراحل المنتهية

2022/01/13 | 10:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، عددا من التوصيات بشأن العام الدراسي الحالي.وقالت الوزارة في بيان إن “وزير التربية علي حميد الدليمي ترأس اجتماعاً مهما ضم اعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات للتباحث في موضوع تنظيم امتحانات العام الدراسي 2021 – 2022 وآخر المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية”.واضافت ان “المجتمعين صوتوا على ان تكون الفحوص الامتحانية […]

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