2022/01/13 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسابيع القليلة الماضية، عندما بدأ متحور أوميكرون بالتفشي، ارتفعت الحالات إلى مستوى غير مسبوق في إسرائيل ما برر مخاوف سابقة للمسؤولين الصحيين والخبراء بأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد تكون أقل فعالية مما يعتقد، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوميكرون ينتشر في إسرائيل رغم نسب التلقيح المرتفعة.. واختصاصي يوضح السبب ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوميكرون ينتشر في إسرائيل رغم نسب التلقيح المرتفعة.. واختصاصي يوضح السبب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).