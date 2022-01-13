2022/01/13 | 10:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … رحبت الجماعات والناشطون الأيزيديون بقرار فرنسا والسويد الأخير بتشكيل فريق تحقيق مشترك للمساعدة في محاكمة عناصر تنظيم داعش السابقين من الذين ارتكبوا جرائم ضد أعضاء الأقلية الدينية المضطهدة في سوريا والعراق.وذكر موقع فويس اوف امريكا في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” البلدين الاوربيين شكلا فريق تحقيق مشترك للنظر في الجرائم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: وجود الدواعش في أوروبا يمثل تهديدا للناجين الايزيديين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: وجود الدواعش في أوروبا يمثل تهديدا للناجين الايزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).