نقرة السلمان.. حكاية سجن وقصة منفى - يوسف المحسن

2022/01/13 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يوسف_المحسن نقرة السلمان، اسم طالما تكرر على السنة المتابعين والدارسين لتاريخ العراق المعاصر، السجن الاكثر شهرة، شيد بطلب من المندوب البريطاني كلوب باشا في عام الف وتسعمئة وسبعة وعشرين ليكون مركزا لحرس الحدود على اثر الهجمات الدموية التي كان تعرض لها البدو العراقيين، خاصة بعد مقتل ستمئة واربعة وتسعين منهم في العام الف وتسعمئة واثنين وعشرين ، على يد مهاجمين وهابيين وكما يقول الباحث عدنان سمير دهيرب .في ال ......





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