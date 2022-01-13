مستشار اقتصادي: ميزانية الدولة قد تصبح خاوية العام المقبل

2022/01/13 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذر المستشار الاقتصادي علاء الدين القصير، الخميس، من أن ميزانية الدولة قد تكون خاوية خلال عام 2023، فيما أشار الى أن مجلس النواب من 2006 إلى الآن كلّف الدولة مبالغ هائلة.وقال القصير في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس النواب من 2006 إلى الآن كلّف الدولة مبالغ هائلة”، وأضاف أنَّ […]

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