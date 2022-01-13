فيديو: الفنان علي فرحان ينفي انباء وفاته

2022/01/13 | 10:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى الفنان علي فرحان، اليوم الخميس، عبر مقطع فيديو الانباء التي تتحدث عن خبر وفاته.وتعرض الفنان العراقي علي فرحان إلى وعكة صحية ألمت به مؤخراً ادخلته المستشفى، فيما دخل بغيبوبة نتيجة لتعرضه إلى خطأ طبي.

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