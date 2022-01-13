المالية: المصرف الزراعي حول صفة مكتبه في سامراء الى فرع

2022/01/13 | 10:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن قيام المصرف الزراعي بتحويل صفة مكتبه في مدينة سامراء الى فرع.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “المصرف الزراعي قام بتحويل صفة مكتبه في مدينة سامراء الى (فرع) ابتداءا من منتصف الاسبوع المقبل استنادا لقرار مجلس الادارة المرقم 8 المتخذ بجلسته الاعتيادية الأولى المنعقدة […]

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