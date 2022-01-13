اقتصادي: رواتب الرئاسات الثلاث بلغت أكثر من 344 مليار دينار

2022/01/13 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف رئيس تحالف الاقتصاد العراقي “اقتصاديون” عدي العلوي، الخميس، عن أن مجموع رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام الماضي بلغت أكثر من 344 مليار دينار.وقال العلوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، “رواتب رئاسة الجمهورية في موازنة العام الماضي بلغت 35.639 مليار دينار، ومجلس النواب 228.141 مليار دينار، أما الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء […]

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