الريال يهزم برشلونة في الرياض ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

2022/01/13 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ ريال مدريد نهائي كأس السوبر

الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، بتغلبه

على غريمه التاريخي برشلونة بثلاثة

أهداف مقابل اثنين، في مباراة مثيرة على

ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة

السعودية الرياض.

"الك

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