فيديو: من أمام مبنى مجلس الوزراء في أربيل.. مياه الأمطار تغرق البوابة الأمامية

2022/01/13 | 10:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسببت شدة الأمطار في محافظة اربيل ، الخميس، بتحولها إلى سيول وغرق عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة، من بينها تقاطع مجلس وزراء إقليم كردستان.

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وحصل "ناس" (13 كانون الثاني 2022)، على فيديو من أمام مبنى مجلس وزراء إقليم كردستان، حيث تسببت الأمطار بأغلاق البوابة الأمامية للمبنى.

هذا وتشهد معظم أحياء محافظة اربيل ارتفاع بنسبة السيول بعد ساعات من هطول الأمطار.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، الخميس، تسجيل أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية حتى الآن جراء الأمطار الاخيرة.

وقال الناطق الرسمي باسم المديرية الرائد سركوت كارش، للوكالةا لرسمية، وتابعه "ناس" (13 كانون الثاني 2022)، ان "السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء في اربيل "، مبينا أن "السيول أدت إلى إلحاق أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن".

ودعت المديرية "المواطنين الى الاتصال على الرقمين التاليين 115 و125 في حال حدوث اي طارئ".

وأعلنت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الخميس، تأجيل امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل.

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