روسيا تبدأ الانسحاب من كازاخستان في عملية تستغرق 10 أيام

2022/01/13 | 10:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالات روسية، الخميس، أن قوات حفظ السلام، بقيادة روسيا، بدأت انسحابها من كازاخستان، في عملية من المقرر أن تستغرق عشرة أيام.

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