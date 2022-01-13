الاعلى خلال 2022.. معدلات كورونا في ديالى ترتفع لليوم الثالث على التوالي

2022/01/13 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، عن ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الفرق الصحية في ديالى سجلت 38 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية".

وأضاف ان "هذا الرقم هو اعلى معدل يسجل خلال العام الجاري 2022 وهو استمرار للارتفاع لليوم الثالث على التوالي".

وأشار العزاوي الى انه "تم تسجيل 28 حالة شفاء فيما لم تسجل اي حالة وفاة"، لافتا الى ان "اجمالي الاصابات بلغت 77595 اصابة والشفاء76897 حالة والوفيات 529 حالة".

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