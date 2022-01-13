حقوق تنتقد آلية الترشيح لرئاسة الجمهورية وتعده “استهانة” بالعراق

2022/01/13 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..انتقد عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي ، الخميس ، آلية طرح رئاسة مجلس النواب الترشيح لرئاسة الجمهورية، عادا إياه استهانة بالعراق.وقال الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من دواعي السخرية والاستهانة بالعراق وشعبه ان يتم طرح موضوع رئاسة الجمهورية بهذه الطريقة المهينة”، متسائلا “هل يعقل ان يستخف باكبر منصب يمثل الجمهورية […]

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