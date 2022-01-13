الجمالي: الجلسة الأولى كانت عبارة عن سيرك للدمى اشتركت بها دول

2022/01/13 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وصف النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي الجمالي، الخميس ، الجلسة الأولى لمجلس النواب بانها سيرك للدمى اشتركت بها كتل سياسية بتوجيه من دول معينة.وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما جرى في الجلسة الأولى للبرلمان كان عبارة عن سيرك للدمئى اشتركت بها دول معينة”، مبينا أن “تركيا والإمارات لها اليد الطولى في […]

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