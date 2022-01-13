الضباب يوقف الرحلات الجوية ويؤجل 4 منها في مطار البصرة

2022/01/13 | 11:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن مطار البصرة الدولي اليوم الخميس عن توقف الرحلات الجوية وتأجيل اربعة منها لسوء الاحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب.وقال مدير المطار مرتضى عبد الزهرة انه من المؤمل ان تستأنف الرحلات بعد الساعة الحادية عشر من صباح هذا اليوم وتبدأ الرحلات بالاربعة المتأخرة بالاقلاع، مشيرا الى ان كل مسافري تلك الرحلات موجودين داخل صالات المطار.واشار عبد الزهرة الى ان المطار استقبل ليلة امس رحلتين هبطتا اضطرارياً وكانتا متوجهتين الى الكويت ولكن الاغلاق الاخير بسبب الضباب الكثيف حال دون ذلك.ولفت الى ان مسافري تلك الرحلتين موجودين في قاعة الترانزيت داخل مطار البصرة بانتظار اعطاء الاذن بالاقلاع الى الكويت.

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