“دانة غاز” تعلن عن مبيعات قياسية في كردستان.. اين تذهب اموال الصادرات؟

2022/01/13 | 11:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت شركة دانة غاز وشريكتها نفط الهلال عن تحقيق مبيعات قياسية من الغاز من عملياتها في كردستان العراق بلغت 452 مليون قدم مكعب يوميا في نهاية عام 2021 مما يدفع للتساؤل اين تذهب اموال صادرات الغاز في الاقليم .وذكر شركة دانه على موقعها في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” معلم […]

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