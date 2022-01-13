خبير امني سوري: أمريكا تواصل رعاية الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح

2022/01/13 | 11:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد الخبير الأمني والاستراتيجي السوري سعيد فارس السعيد ، الخميس ، أن القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا تواصل رعاية الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح.وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تنظيم داعش وجبهة النصرة تتلقيان دعما من القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا لمواصلة أنشطتها الإرهابية في سوريا والعراق”.وأضاف أن “الولايات المتحدة الأميركية […]

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