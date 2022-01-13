ديالى تصدر اول تقرير عن التسول

2022/01/13 | 11:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن مضمون اول تقرير عن التسول داخل المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قائممقامية بعقوبة عمدت على رصد ومتابعة لملف التسول باعتبارها تحول الى ظاهرة ملفتة للانظار خاصة في الاشهر 6 الماضية بعد ارتفاع موجة التدفق صوب مدن ديالى بنسبة تزيد عن […]

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