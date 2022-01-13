وثيقة: المالية تقرر عودة الدوام الرسمي بنسبة 50٪

2022/01/13 | 11:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت وزارة المالية، اليوم الخميس، تقليص ساعات الدوام لموظفيها إلى النصف بسبب كورونا.وذكرت الوزارة بحسب وثيقة حصلت وكالة ايرث نيوز على نسخة منها، “نظراً لتزايد حالات الإصابة بموجة فيروس كورونا المتحور أوميكرون وبغية المحافظة على سلامة جميع موظفي الوزارة ولغرض تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقاية وتعليمات الصحة العالمية المتمثلة بتوجيهات وزارة الصحة […]

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