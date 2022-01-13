اكتشاف أثري نادر في سلطنة عُمان يرجع إلى الألف الثالث قبل الميلاد..ما هو؟

2022/01/13 | 11:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التراث والسياحة العُمانية عن اكتشاف لعبة عبارة عن لوح حجري نادر يُكتشف لأول مرة في سلطنة عُمان، وهو لوح مشابه للعبة الشطرنج أو كما يُعرف محليًا بالحواليس، وجاء ذلك بالتعاون مع بعثة أثرية من جامعة وارسو في بولندا.

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