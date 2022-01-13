القبض على مبتز إلكتروني في بغداد وآخرين في جرائم مختلفة

2022/01/13 | 11:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا مقابل مبلغ مالي قدره ١٠٠٠ دولار أمريكي.

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