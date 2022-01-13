2022/01/13 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تدمير ثلاث اوكار لداعش في عمق صحراء الانبار.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الثاني 2022)، ان "مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من تدمير ثلاث أوكار لعصابات داعش كانت تستخدم كملاذ لهم ومخزن للدعم اللوجستي من مواد غذائية واحتياطية للعجلات ومحطة للوقود".

وأوضح البيان، تم تدميرها على النحو الآتي:

1- تدمير وكر في منطقة معيلة القذف مسافة 100 كيلو في عمق الصحراء عبارة عن اربعة غرف وصاله ومطبخ ومواد المطبخ تم انشاؤها داخل الجبل ليكون الوكر المركزي لهم حيث تم تدميره بدلالة احد المتهمين.

2- تدمير وكر في منطقة جلابات مسافة 150 كيلو داخل عمق الصحراء عبارة عن مخزن للدعم للوجستي من مواد غدائية ومحطة وقود عبارة عن براميل لمادة البانزين والدهن يتزود منها العناصر الارهابية واسطوانات غاز ومواد احتياطية حيث تم تدميرها.

3- تدمير وكر تم انشاؤه ليكون ملاذ لتواجد العناصر الإرهابية في منطقة جلابات يحتوي على مواد غذائيه وموادطبية وافرشة منام مع عبوتين ناسفتين عبارة عن انبوب مسلكه حيث تم تدميرها ومعالجتها من قبل رجال الوكالة.

4- تدمير عربة كان عناصر داعش يستخدمها في اخفاء المخطوفين الذين يقومون بخطفهم والتحقيق معهم داخلها في منطقة مطب وادي اتبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور من صولة الاستخبارات في صحراء الانبار.. تدمير 3 أوكار ومخزن ومحطة وقود) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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