رئاسة البرلمان: تأخر الحكومة للتخصيصات سيعطل ارسال الموازنة

2022/01/13 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتقدت رئاسة البرلمان، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية لعدم إرسالها المشاريع الاستراتيجية الى مجلس النواب لغرض تشريعها.

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان شخوان عبد الله في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "كثير من المشاريع سيما الاستراتيجية منها تحتاج إلى تخصيصات مستمرة مما قد يؤدي الى تعطيل إرسال الموازنة بشكل سيؤثر على عملية الاعمار بجميع المحافظات.

وأضاف "نحن نأمل من الحكومة إرسالها رغم اننا نعتقد ان حكومة تسيير الأعمال غير قادرة على تهيئة هذه الموازنة وبالتالي قد ننتظر الحكومة المقبلة لتجهيزها وإرسالها لغرض التشريع النيابي لها حتى ترسل تخصيصاتها إلى المحافظات".

هذا وتشكوا محافظات عدة سوء بالخدمات وذلك بسبب قلة التخصيصات لها إضافة للتأخير السنوي لتمرير الموازنة العامة للدولة العراقية.

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