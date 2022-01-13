مصدر يكشف أسباب ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

2022/01/13 | 11:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن الأسباب وراء ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ترشيح هوشيار زيباري هو مناورة سياسية الهدف منها الضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي لايريد ترشيح برهم صالح من قبل الاتحاد لذلك نزل بمرشح قوي أمامه، […]

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