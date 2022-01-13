2022/01/13 | 11:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أظهرت بيانات Nikopartners أنَّ إيرادات الألعاب الإلكترونية في ثلاث دول بالشرق الأوسط، هي السعودية ومصر والإمارات، بلغت 1.7 مليار دولار في العام الماضي، وكان متوسط إنفاق اللاعب في مصر 4.5 دولارات، حيث بلغ عدد اللاعبين 38.3 مليون بإنفاق 200 مليون دولار، في حين كان اللاعبون من سكان الإمارات الأكثر إنفاقاً بمتوسط 72.5 دولارات.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغراف: انفاق نحو 2 مليار دولار على الالعاب الالكترونية في الامارات ومصر والسعودية خلال 2021) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفوغراف: انفاق نحو 2 مليار دولار على الالعاب الالكترونية في الامارات ومصر والسعودية خلال 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).