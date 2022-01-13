دولة القانون يقود حراكا داخل الاطار لتشكيل حكومة توافقية

2022/01/13 | 11:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… جدد ائتلاف دولة القانون، الخميس، تمسكه بمبدأ التوافق في تشكيل الحكومة المقبلة، فيما أشار الى أن الشعب العراقي ينتظر الكثير في الدورة الحالية.وقال عضو الائتلاف ثائر مخيف في تصريح لوكالة/المعلومة/، “نحن نسعى باتجاه حكومة توافقية شيعية مشتركة تخدم الشعب العراقي “مشيراً إلى أن “مبدأ التوافق هو الحل للخروج من الانسداد السياسي القائم”.وأضاف […]

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