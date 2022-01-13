منافسات مشتعلة في دبي.. 11 فعالية رياضية دولية.. على رأسهن سباق تحمل السيارات لـ24 ساعة!

2022/01/13 | 11:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق:متابعة

تشهد دبي تنظيم 11 فعالية رياضية دولية تنافسية ومجتمعية متنوعة تشعل المنافسات في عطلة نهاية الأسبوع، تتوزع على مختلف المناطق والأحياء بدبي، وفي مقدمتها سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات وسباقا إكسبو 2020 للدراجات الهوائية، وإكسبو 2020 للجري 2.

ويتصدر سباق التحمل “هانكوك دبي 24 ساعة” الدولي للسيارات، قائمة الفعاليات التي تنظم في نهاية الأسبوع، ويقام السباق خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2022، في حلبة “دبي أوتودروم” في قلب “موتور سيتي” وتنظمه شركة “كريفنتك” في دبي منذ عام 2006، وهو أحد أقوى سباقات التحمل للسيارات وأكثرها إثارة تشويقاً، ويقام ضمن عدة فئات ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 80 فريقاً من بين الأهم والأقوى من جميع أنحاء العالم من مختلف الفئات.

ويعد هذا السباق هو انطلاقة موسم رياضة السيارات العالمية، حيث تستضيف دبي الجولة الافتتاحية لسلسلة سباقات 24 ساعة لعام 2022 والتي تتضمن تسع محطات عالمية، وينطلق السباق الرئيسي في الساعة 3:00 مساء يوم الجمعة، ويتم الإعلان عن الفائز في السباق بعد 24 ساعة من الانطلاق؛ أي في الساعة 3:00 مساء يوم السبت 15 يناير 2022.ويقام «سباق إكسبو 2020 للجري 2» يوم الأحد، حيث يخوص خلاله محبو رياضة الجري تجربة فريدة من نوعها للجري حول الأجنحة المشاركة في «إكسبو 2020» والاستمتاع بمشاهدة المباني الخاصة بالحدث، المصممة وفق أحدث تقنيات الهندسة المعمارية التي تحاكي المستقبل، ويتنافس المشاركون فيه ضمن ثلاث مسافات 3 كيلومترات و5 كيلومترات و10 كيلومترات، وتتاح المشاركة في الثلاثة سباقات لجميع الفئات العمرية، وشهدت النسخة الأولى من هذا السباق التي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي مشاركة أكثر من 5000 مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار.ويستضيف «إكسبو دبي 2020» أيضاً «سباق إكسبو رايد ذا وورلد» للدراجات الهوائية، الذي يقام يوم الأحد والذي يطوف خلاله المشاركون حول أجنحة إكسبو دبي 2020 أكبر وأهم حدث في العالم في مختلف مجالات الحياة، وتقام الجولة التأهيلية من بطولة السلم للدراجات الهوائية يوم السبت 15 يناير في نخلة ديرة.وتستمر بطولة بي تي تي للتنس الأرضي للرجال التي تقام في فندق أتلاتنس نخلة جميرا، والتي تختتم يوم الأحد 16 يناير، كما تتواصل بطولة يو فو لاي للريشة الطائرة التي تقام في نادي يو فو لاي الرياضي وتستمر حتى يوم 28 يناير، ويقام سباق دبي للاستثمار للجري يوم السبت 15 يناير في حديقة دبي للاستثمار، كما يقام سباق سكيتشرز للجري يوم السبت في أكاديمية شرطة دبي، وتقام فعاليات اليوم العالمي للتزلج يومي السبت والأحد في سكي دبي، ويقام تحدي الدراجات الهوائية المجتمعية يوم السبت 16 يناير في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم.وتقام البطولة الرياضية للشركات الخاصة يومي السبت والأحد وتنظمها شركة كوربوريت سبورتس ومجلس دبي الرياضي، في ثلاثة مواقع مختلف في دبي وذلك في المدرسة السويسرية الدولية العلمية في دبي، ودبي موتور سيتي لمنافسات الكارتينج، وفي خور دبي، وتتضمن 18 مسابقة رياضية هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، الكريكيت، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، السباحة، البادل تنس، التجديف، الفوسبول، الكارتينج، تحدي اللياقة البدنية، تحدي الفرق، الجري، الشطرنج، رمي السهام، القوس والسهم، والألعاب الإلكترونية، ويشارك في الدورة أكثر من 1000 موظف وموظفة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منافسات مشتعلة في دبي.. 11 فعالية رياضية دولية.. على رأسهن سباق تحمل السيارات لـ24 ساعة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منافسات مشتعلة في دبي.. 11 فعالية رياضية دولية.. على رأسهن سباق تحمل السيارات لـ24 ساعة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).