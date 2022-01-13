لماذا يدفع موقع تيك توك TikTok للفيديوهات التى تلاقى رواجا؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2022/01/13 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد كانت الولايات المتحدة تحتكر وحدها التجسس على العالم وتحليل البيانات الكبيرة من خلال جوجل وفيسبوك ويوتيوب وتويتر وتستخدم البيانات فى التسويق و"تبيع أنشطة المستخدمين" ليس بصورة شخصية ولكن بمعرفة اتجاهات واحتياجات المجتمع ، بمعنى أنه حين تكتب كلمة بحث فى جوجل أو تشاهد فيديو فى يوتيوب أو يعجبك بوست فى فيسبوك أو تويته فى تويتر تعمل الأجهزة الالكترونية والبرامج العملاقة وتخرج معلومات عن احتياجات مجتمعك ......





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