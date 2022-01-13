2022/01/13 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني كان التطهير العرقي الذي مارسته الحركة الصهيونية ومن بعدها حكومة الدولة الصهيونية حجر زاوية في مشروعها الاحتلالي الاحلالي، فما بين استقدام اللاجئين اليهود من أبعد أسقاع الأرض إلى فلسطين، والسيطرة على أرضها بالتضليل تارة وبالخداع تارة وبالقوة والعنف تارات، شكل تفريغ فلسطين من أهلها العنصر الثالث لاستكمال هذا المشروع.



أقدمت الحركة الصهيونية وحكومتها من بعدها بتفريغ فلسطين من أهلها من خلال احتلالها وا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق إسرائيلية جديدة تبلور مقاربة مختلفة حول النكبة - سنية الحسيني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثائق إسرائيلية جديدة تبلور مقاربة مختلفة حول النكبة - سنية الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).