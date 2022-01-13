تفاصيل زيارة رونالدو السرية إلى مدريد على متن طائرة خاصة

2022/01/13 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سافر كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وشريكته جورجينا رودريغيز إلى مدينة مدريد هذا الأسبوع عقب استبعاده من مباراة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب إصابة بالفخذ.ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، سافر الثنائي إلى مدريد باستخدام طائرة خاصة تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني، لتناول وجبة رومانسية وقضاء ليلة في فندق فخم […]

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