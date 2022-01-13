2022/01/13 | 11:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت الأمم المتحدة حق التصويت لـ11 بلدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة من بينها 3 دول عربية، بسبب عدم دفع مستحقاتها السنوية بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة.وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة موجهة إلى الجمعية العامة إن إجمالي 11 دولة تخلفت عن سداد مدفوعاتها.وتشمل قائمة […]

ظهرت المقالة بينها ثلاث عربية..



الأمم المتحدة تعلق حق التصويت لـ11 دولة أولاً على ايرث نيوز.

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