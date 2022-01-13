المانيا تمدد مهمة قواتها في العراق لـ 9 أشهر مقبلة

2022/01/13 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدى مجلس الوزراء الألماني، دعمه لتجديد التفويض الذي مدته تسعة أشهر لمهمته العسكرية في العراق.

وقالت وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، في بيان إن الحكومة الألمانية قررت إبقاء قواتها في العراق حتى نهاية تشرين الاول المقبل، مشيرة الى انها ستقوم بمهام النقل الجوي ، والمراقبة الجوية ، لدعم الجهود الإقليمية ضد تنظيم داعش في العراق.

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