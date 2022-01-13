بالصور.. تدمر اوكار داعش بجهود وكالة الاستخبارات في صحراء الانبار

2022/01/13 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت خلية الإعلام الأمني صورا لتدمر اوكار داعش بجهود وكالة الاستخبارات في صحراء الانبار, وتواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها النوعية الاستباقية، وباشراف مباشر ومتابعة من قبل السيد وكيل وزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ووفق اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم وبدالالته، تمكنت مفارز الوكالة من تدمير ثلاث أوكار لعصابات داعش كانت تستخدم كملاذ لعناصر داعش ومخزن للدعم اللوجستي من مواد غذائية واحتياطية للعجلات ومحطة للوقود، حيث تم تدميرها وكانت كما يلي:1- تدمير وكر في منطقة معيلة القذف مسافة 100 كيلو في عمق الصحراء عبارة عن اربعة غرف وصاله ومطبخ ومواد المطبخ تم انشاؤها داخل الجبل ليكون الوكر المركزي لهم حيث تم تدميره بدلالة احد المتهمين2- تدمير وكر في منطقة جلابات مسافة 150 كيلو داخل عمق الصحراء عبارة عن مخزن للدعم للوجستي من مواد غدائية ومحطة وقود عبارة عن براميل لمادة البانزين والدهن يتزود منها العناصر الارهابية واسطوانات غاز ومواد احتياطية حيث تم تدميرها3- تدمير وكر تم انشاؤه ليكون ملاذ لتواجد العناصر الإرهابية في منطقة جلابات يحتوي على مواد غذائيه وموادطبية وافرشة منام مع عبوتين ناسفتين عبارة عن انبوب مسلكه حيث تم تدميرها ومعالجتها من قبل رجال الوكالة4- تدمير عربة كان عناصر داعش يستخدمها في اخفاء المخطوفين الذين يقومون بخطفهم والتحقيق معهم داخلها في منطقة مطب وادي اتبل.

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