2022/01/13 | 11:58 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد… أكد النائب عضو الإطار التنسيقي عارف الحمامي، الخميس، عدم وجود كسر عظم داخل البيت الشيعي او بين الإطار والكتلة الصدرية .
وقال الحمامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الاختلاف في الرأي لا يفسد الود في القضية، والكتلة الشيعية لديها قضية أهم من أختلاف الرأي وهو الشعب ومصالحه العامة”.
وأضاف أن “الشعب العراقي ينتظر الكثير من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار: لا يوجد كسر عظم داخل البيت الشيعي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الحمامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الاختلاف في الرأي لا يفسد الود في القضية، والكتلة الشيعية لديها قضية أهم من أختلاف الرأي وهو الشعب ومصالحه العامة”.
وأضاف أن “الشعب العراقي ينتظر الكثير من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار: لا يوجد كسر عظم داخل البيت الشيعي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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