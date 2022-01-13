الإطار: لا يوجد كسر عظم داخل البيت الشيعي

2022/01/13 | 11:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد النائب عضو الإطار التنسيقي عارف الحمامي، الخميس، عدم وجود كسر عظم داخل البيت الشيعي او بين الإطار والكتلة الصدرية .وقال الحمامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الاختلاف في الرأي لا يفسد الود في القضية، والكتلة الشيعية لديها قضية أهم من أختلاف الرأي وهو الشعب ومصالحه العامة”.وأضاف أن “الشعب العراقي ينتظر الكثير من […]

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