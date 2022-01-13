اميركا ترصد مجموعة مادي ووتر المرتبطة بالمخابرات الإيرانية

2022/01/13 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القيادة السيبرانية في الجيش الأميركي، رصدها لمجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية.

وقالت القيادة السيبرانية ان المجموعة تعرف باسم مادي ووتر، وهي تستهدف دول الشرق الأوسط، والولايات المتحدة ودولا أوروبية.



وكانت إسرائيل قد أعلنت الأربعاء تفكيك شبكة تجسس نسائية تعمل لصالح إيران، تم تجنيدهن عبر فيسبوك من قبل عميل إيراني يدعى رامبود نامدار، وفق وكالة فرانس برس.

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