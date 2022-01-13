فتاة تصور لحظة دهسها بدلًا من توثيق إطلاقها الألعاب النارية في الشارع

2022/01/13 | 12:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مرعبة وقعت في أحد شوارع مدينة أورانجفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وثقت فتاة تبلغ من العمر 31 عامًا تدعى لينا آدمز لحظة دهسها بدلًا من تصوير نفسها وهي تقوم بإطلاق الألعاب النارية وسط الشارع، وأظهرت الكاميرا اللحظة العنيفة التي يصعب مشاهدتها.

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