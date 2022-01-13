شجار خلال مباراة لكرة القدم يتسبب بمقتل أب مع إبنه شمالي ذي قار

2022/01/13 | 12:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر في شرطة ذي قار، الخميس، بأن أب وإبنه قتلا في شمالي المحافظة بعد شجار خلال مباراة لكرة القدم.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (13 كانون الثاني 2022)، إن "شجاراً بين شباب حصل، أمس الأربعاء، في قرية آل عطية بمدينة الغراف خلال مباراة لكرة القدم، مما دفع أحدهم مع والده إلى الذهاب لمركز الشرطة لتقديم شكوى ضد الطرف الثاني صباح اليوم".

وأضاف المصدر، أن "الطرف الثاني لحق الشاب ووالدته عند عودتهم من المركز، وقتلهم رمياً بالرصاص في سوق الغراف".

وتابع، أن "الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول محل الحادث، ونقلت جثث الضحيتين إلى الطب العدلي، وعممت اسم وأوصاف القاتل على السيطرات الداخلية والخارجية".

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