الصين.. السجن لمواطن أحرق إمدادات الإنترنت بسبب بطء الشبكة

2022/01/13 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حُكم على رجل في الصين بالسجن سبع سنوات لتدميره محوّلا للإنترنت على الطريق العام بحجة البطء في سرعة الاتصال بالشبكة.

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