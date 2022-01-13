القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك

2022/01/13 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

القت الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظة كركوك.

وقال بيان للشرطة الاتحادية تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة (المرباط) بناحية الرشاد في محافظة كركوك".

وأضاف "تم إحالتهم الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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