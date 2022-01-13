استنفار أمنى في

2022/01/13 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف آمر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، اليوم الخميس، عن استنفار القوات الامنية المنتشرة في محيط قرية زراعية.

وقال الجبوري في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "كل الدلائل تشير الى تنظيم داعش يقف وراء جريمة اغتيال محاضر قرب منزله في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس قرب قرية البيات ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية".

واضاف ان "القوات الامنية في حال استنفار وتم اجراء عمليات دهم وتفتيش للبساتين القريبة من موقع الجريمة لتعقب الخلية الاجرامية التي تقف وراء حادثة الاغتيال".

ولفت الجبوري الى ان "الجهود الامنية متواصلة من اجل اعتقال الجناة".

وكان محاضر اغتيل في ساعة متأخرة من مساء يوم امس قرب منزله في قرية البيات ضمن قاطع شمال المقدادية.

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