نائب: وحدة الشيعة تضمن استقرار العملية السياسية

2022/01/13 | 12:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، الخميس، أن الجلسة الأولى لمجلس النواب ومخرجاتها وضعت البيت الشيعي في حالة حرجة، داعيا القوى الشيعية الى مراجعة حساباتها.وقال الصيهود في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الأحداث التي جرت في جلسة البرلمان الأولى بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وضعت البيت الشيعي في حالة حرجة”.وأضاف أن “على القوى […]

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