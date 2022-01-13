2022/01/13 | 12:05 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد… أكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، الخميس، أن الجلسة الأولى لمجلس النواب ومخرجاتها وضعت البيت الشيعي في حالة حرجة، داعيا القوى الشيعية الى مراجعة حساباتها.
وقال الصيهود في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الأحداث التي جرت في جلسة البرلمان الأولى بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وضعت البيت الشيعي في حالة حرجة”.
وأضاف أن “على القوى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: وحدة الشيعة تضمن استقرار العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الصيهود في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الأحداث التي جرت في جلسة البرلمان الأولى بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وضعت البيت الشيعي في حالة حرجة”.
وأضاف أن “على القوى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: وحدة الشيعة تضمن استقرار العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: وحدة الشيعة تضمن استقرار العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).