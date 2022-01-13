سياسي سوري: المشروع الصهيوامريكي يهدف للسيطرة على منابع النفط وتمرير التطبيع

2022/01/13 | 12:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… بين المحلل السياسي السوري أديب عبود، الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع المنطقة العربية على أساس المصالح المشتركة بينها وبين الكيان الصهيوني، محذرا من ان المشروع الصهيوامريكي يهدف للسيطرة على منابع النفط وتمرير التطبيع.وقال عبود في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “الشرق الأوسط تحول لساحة صراع بين الدب الروسي والكيان الصهيوني الذي يسعى […]

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