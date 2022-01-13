2022/01/13 | 12:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dKD29yugmbA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تمن الكلم.. عنوان وهوية المائدة الكربلائية منذ القرن الــ 19) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تمن الكلم.. عنوان وهوية المائدة الكربلائية منذ القرن الــ 19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).