2022/01/13 | 12:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6P6UlNhXg10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فن تعليم الموسيقى الشرقية والمقامات الغنائية - يا هلا بالضيف المطرب والعازف لطيف البدو) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فن تعليم الموسيقى الشرقية والمقامات الغنائية - يا هلا بالضيف المطرب والعازف لطيف البدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).