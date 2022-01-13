تدمير وكر رئيسي لـ”داعش” في عمق صحراء الانبار

2022/01/13 | 12:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت خلية الاعلام الأمني، الخميس، عن تدمير وكر رئيسي لتنظيم “داعش” الاجرامي بعملية امنية نوعية في عمق صحراء الانبار.وقالت الخلية في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها النوعية الاستباقية، وباشراف مباشر ومتابعة من قبل السيد وكيل وزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ووفق اعترافات احد الارهابيين […]

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