جذور وبواعث شعار -لا شرقية ولا غربية- - علاء اللامي

2022/01/13 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي في سنوات ما سمي "الحرب الباردة" بين الكتلتين الشرقية الاشتراكية والغربية الرأسمالية، وللخروج من حالة الانحياز العلني للغرب والتزام الحياد المزعوم، رفعت فصائل من اليمين السياسي الإسلامي وغير الإسلامي في العالم العربي هذا الشعار مضموناً أو نصا.



والأرجح أن حركة الإخوان المسلمين في مصر، والتي دخلت في تناحر جذري ضد النظام الناصري المعادي للاستعمار، هي التي بادرت لرفعه ضمن شعارها "الإسلام هو الحل، لا شر ......





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