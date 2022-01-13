الإعلان عن انطلاق إعمار متحف الموصل الحضاري

2022/01/13 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شهدتْ العاصمة الايطالية روما، الإعلان عن انطلاق إعمار وتأهيل متحف الموصل الحضاري بتمويل من التحالف الدولي لصيانة التراث في مناطق النزاع.وقال مدير المتحف زيد غازي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “إعلان انطلاق إعمار المتحف كان في العاصمة الايطالية روما، كونها تشهد سلسلة اجتماعات تشاورية تعد الأولى من نوعها لإعادة تأهيله بتمويل من […]

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