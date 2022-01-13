2022/01/13 | 12:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة المالية، عودة الدوام الرسمي بنسبة 50%، جاء ذلك في وثيقة رسمية حصل “النور نيوز” على نسخة منها.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



المالية تقرر عودة الدوام الرسمي بنسبة 50% أولاً على النور نيوز.

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