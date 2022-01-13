عبوة صوتية تستهدف مقر تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

2022/01/13 | 12:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، الخميس، باستهداف مقر متروك للحزب الديمقراطي الكردستاني بمنطقة الكرادة بعبوة صوتية.

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وذكر المصدر لـ "ناس" (13 كانون الثاني 2022)، ان "عبوة صوتية استهدفت مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في منطقة الكرادة شارع ٤٢ دون حدوث اي اضرار تذكر".

واشار الى ان "المقر المستهدف متروك منذ فترة طويلة ولا يستخدم من قبل كادر الممثلية".

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